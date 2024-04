Claudio Lauretta venerdì sul palco

Sarà Claudio Lauretta a chiudere la stagione 2024 di Comacchio a Teatro. L’artista, celebre per le sue performance nei programmi televisivi ‘Tale e Quale’ e ‘Colorado’, nonché su Radio Deejay, venerdì alle 21 salirà sul palcoscenico della sala polivalente di Palazzo Bellini con ‘Nei loro panni’: uno spettacolo teatrale dove si ride spensieratamente, nel quale, grazie a volti conosciuti, Lauretta offre suggestioni, ricordi e aneddoti, che vengono messi in scena in modo semplice e non fini a se stessi, ma esprimendo il punto di ‘svista’ attraverso la voce e la sua mimica. Biglietti su Vivaticket.