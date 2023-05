Cna pensionati, scoprire la ginnastica nella terza età

Favorire benessere psico-fisico, salute e socialità delle persone anziane, attraverso l’attività fisica adattata di gruppo. È questo l’obiettivo del progetto promosso da Cna Pensionati, Cna Copparo-Berra e Centro Nuoto Copparo e patrocinato dal Comune, che sarà lanciato nell’open day intitolato ‘Scopriamo il Medical fitness’, in programma venerdì mattina al Centro Nuoto di Copparo e nel corso del quale si potrà partecipare a una dimostrazione di Medical Fitness e attività motoria adattata (per iscrizioni, Ida Bruneo: 0532-749230; e-mail [email protected]). L’iniziativa è stata presentata ieri nella sede copparese di Cna, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni, della responsabile di Cna Copparo-Berra Debora Occhiali, dalla responsabile di Cna Pensionati Ida Bruneo, dal presidente del Centro Nuoto Copparo Diego Petrucci, affiancato dal responsabile della sezione Medical Fitness del Centro Nuoto Rosario Lordi assieme a Federica Brandola, e dalla responsabile di Cna Sanità e Benessere Silvia Merli. "È molto importante curare la salute delle persone anziane, ed è positivo che due realtà di primo piano del territorio abbiano avviato una collaborazione che punta a questo obiettivo – ha commentato Pagnoni. Questa e altre iniziative, hanno lo scopo di far conoscere il più possibile sul territorio Cna".