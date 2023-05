Cna, prima festa provinciale degli autotrasportatori

"Vogliamo fare festa insieme ai cittadini di Copparo, con i colleghi autotrasportatori, e dimostrare a tutti che il nostro è un mestiere importante, essenziale per far andare avanti il Paese. Vogliamo anche che tutti capiscano che può essere una buona prospettiva di lavoro per i nostri giovani". È questo lo spirito che animerà la prima Festa provinciale dell’autotrasporto secondo Fausto Bianconi, presidente provinciale e regionale di Fita Cna. La manifestazione, che si terrà domani nel centro di Copparo, è stata presentata ieri dallo stesso Bianconi, affiancato dal sindaco Fabrizio Pagnoni, dalla responsabile provinciale di Cna Fita Ferrara Nadia Bonifazi, dal presidente di Cna Copparo Thomas Pivanti e dalla responsabile di Cna Copparo Debora Occhi. "Il mestiere dell’autotrasportatore sta attraversando momenti difficili – ha riferito Bianconi -: per esempio, si fatica a trovare nuovi giovani autisti sebbene il mestiere possa dare ottime soddisfazioni anche economiche. La nostra festa servirà proprio a questo: a mostrare il vero volto del nostro lavoro, ai cittadini e ai giovani che vorranno partecipare". La giornata prevede alla sala ‘Alda Costa’ un convegno in cui autorità, istituzioni, rappresentanti del mondo dell’autotrasporto e delle forze dell’ordine discuteranno dei cambiamenti e delle novità che caratterizzano il settore.