Coa, al parco un incontro col comandante

Domani sera alle 21 al parco del santuario dei frati cappuccini della Madonna della Rocca, con ingresso da corso Guercino a fianco della chiesa, ci sarà l’incontro pubblico con il generale di squadra aerea Claudio Gabellini, alla guida del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico. Sarà un’occasione unica e importante, organizzata dagli Amici di San Francesco e postini della pace, durante la quale Gabellini parlerà dell’opera svolta da lui prima da pilota e poi da generale, con i suoi uomini al servizio della cittadinanza di tutto il mondo, guidando eccezionali operazioni di aiuto come Aquila Omnia. Sarà anche un momento di saluto comunitario al comandante prima del suo congedo. Nell’occasione gli verrà consegnato ufficialmente un simbolo di unione di ideali e valori, e di ringraziamento per le attività in favore della popolazione.