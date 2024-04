Come promuovere l’acqua, un premio a Celeste Lanzoni

CENTO

E’ una studentessa di Cento la premiata da Ambrosetti per la campagna promozione acqua pubblica. Celeste Lanzoni (foto) dell’ Istituto Statale di Istruzione Tecnica Bassi-Burgatti di Cento è stata premiata a Roma da The European House – Ambrosetti in occasione della presentazione della quinta edizione del Libro Bianco "Valore Acqua per l’Italia" con i dati più aggiornati sulla filiera estesa dell’acqua nel nostro Paese, La ragazza frequenta il primo anno dell’ Istituto Statale di Istruzione Tecnica Bassi-Burgatti di Cento ed è stata premiata da The European House- Ambrosetti per un progetto di comunicazione e sensibilizzazione sul rispetto della risorsa idrica. Si tratta di un concorso lanciato dalla Community Valore Acqua per l’Italia di The European House –Ambrosetti, costituita da 37 partner tra le principali aziende e istituzioni protagoniste della filiera estesa dell’acqua, e realizzato in collaborazione con i 27 licei Tred.

La sfida prevedeva la realizzazione di un progetto di comunicazione rivolto a tre possibili target di pubblico: bambini, adolescenti, adulti. Celeste Lanzoni, a cui è stato aggiudicato il premio per la sezione ’Adolescenti’, ha presentato, rappresentando la sua scuola, a una platea di imprenditori e rappresentanti nazionali delle istituzioni il progetto Io sono…, una vera e propria poesia tra parole e immagini che racconta l’acqua e il suo complesso rapporto con l’uomo. "Celeste, come Davide e Luca, gli studenti vincitori delle altre categorie - ha voluto sottolineare Benedetta Brioschi, partner The European House – Ambrosetti - ha realizzato un lavoro di altissimo livello che dimostra, oltre all’ottimo lavoro fatto con la sua classe, la profonda consapevolezza dei giovani rispetto ai temi della sostenibilità ambientale: proprio da una ricerca che abbiamo condotto su 5mila studenti delle scuole superiori in Italia emerge che quasi 9 su 10 sono preoccupati per gli effetti del cambiamento climatico e in Emilia-Romagna, dopo gli effetti dell’alluvione dello scorso maggio, oltre il 90% dei ragazzi teme per il proprio futuro, mentre, in generale, il cambiamento climatico crolla dal 3° al 6° posto nella classifica dei principali problemi dell’Italia".