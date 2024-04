’Comunità e sanità: il ruolo dei comitati consultivi misti dalla parte del cittadino’ è questo il titolo del convegno che viene promosso dalle Aziende Sanitarie ferraresi con il patrocinio del Comune di Ferrara che si terrà oggi, dalle 9 alle 13, nella Sala della Musica in via Boccaleone 19 a Ferrara.

Il convegno nasce dalla volontà di informare, sensibilizzare e rilanciare il ruolo dei Comitati Consultivi Misti, organismo consultivo previsto dalla legge che rappresenta la possibilità di partecipazione organizzata delle Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti in ambito sanitario e sociosanitario. I destinatari sono i componenti dei comitati consultivi misti, le associazioni ed enti del terzo settore e il personale delle aziende sanitarie ferraresi. Per questa ragione è accreditato Ecm. Ma l’evento è aperto anche a tutta la cittadinanza. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Azienda Usl di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Per i dipendenti delle Aziende Sanitarie, l’iscrizione è tramite portale. L’accesso, invece, è libero per cittadini e associazioni. Progettazione formativa: Uoc Formazione e processi della docenza integrata.