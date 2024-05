"Con i proventi della camminata faremo solidarietà"

Insieme per i giovani. La ‘Camminata della felicità’ organizzata dall’Avis ha visto domenica la partecipazione di 250 persone. Ha unito l’evento dei cicloamatori Avis con la camminata, ad un progetto comune. "La camminata – spiega il vicepresidente Avis Luca Palazzi - ha avuto quest’anno come intento quello di donare gli utili raccolti al progetto ‘Alleanza Digitale’, finalizzato ad un processo educativo dell’uso corretto degli strumenti digitali". Il progetto nasce dalla Fondazione Estense in concomitanza con le società sportive di Ferrara e per la prima volta arriverà così a Bondeno, con la realizzazione di corsi gratuiti rivolti a genitori ed adolescenti. "L’intento – sottolinea Palazzi - è quello di andare a generare incontri con genitori e adolescenti, sulla presa di consapevolezza dell’abuso, puntando invece su un utilizzo corretto della comunicazione, salutare e non solo educativa". Tra i puti di forza: consapevolezza critica sui media, dialogo, armonia nelle relazioni, sport come espressione della bellezza dell’uso del corpo, fondamentale per ritrovare un equilibrio sano tra connettività e realtà. "Per cercare di portare a Bondeno questo progetto – spiega Palazzi – ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione di Francesco Andreoli, ex presidente dell’Hockey Bondeno". I fondi raccolti alla Camminata della Felicità, serviranno per acquistare il materiale informativo necessario. "Avis da qualche anno vuole essere un presidio di comunità e non solo una raccolta di sangue e plasma – sottolinea il vicepresidente -. In questo modo Avis partecipa al processo educativo, inteso come dono, generosità e altruismo, in collaborazione con le altre associazioni del territorio".

Claudia Fortini