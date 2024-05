Con Officina Ferrarese, una rotonda tra via Pomposa e Pontegradella

La collaborazione tra Comune e Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico ha permesso il recupero e la valorizzazione della rotonda tra via Pomposa e via Pontegradella, trasformandola da un semplice bauletto erboso a una vera e propria area verde abbellita da una composizione floreale. Si è trattato di un intervento i cui costi sono stati completamente sostenuti dell’associazione motoristica storica. Le piante messe a dimora sono disposte in due cerchi concentrici di cespugli di rose e di hipericum che una volta fioriti tingeranno il prato di giallo e di rosso: i colori dell’officina ferrarese.

Nei giorni scorsi, lo spazio verde è stato ‘inaugurato’ alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni. "Ringrazio il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – così l’amministratore – e il direttivo del Club per la generosità che hanno dimostrato nel prendersi cura di un piccolo angolo di Ferrara che ne risulterà abbellito. Questa rotonda è percorsa da migliaia di ferraresi ogni giorno che ne saranno sicuramente riconoscenti e soddisfatti".

Soddisfatto della collaborazione e dell’esito dell’operazione anche il presidente Zavatti. "Il nostro Club – scandisce – non si occupa solo di motorismo storico. Il primo obiettivo di Officina Ferrarese è quello di valorizzare e ‘curare’ la città. Un’associazione ha anche un compito verso la società. E noi abbiamo voluto declinarlo anche attraverso questo della rotonda".