Concerto davanti al castello, arriva la ’Bolla’ dei Subsonica

CENTO

Arrivano a Cento i Subsonica (foto) nel loro ‘La bolla tour’. Nelle 13 date appena comunicate, infatti, il gruppo, tra i più importanti e seguiti della scena musicale italiana, hainfatti annunciato anche il loro arrivo a Cento in una cornice davvero suggestiva e particolare. Saranno infatti nella città del Guercino tra pochissimo, la data in calendario è il 19 luglio per un concerto che sarà in piazza della Rocca, con alle spalle il castello per far vivere a Cento un fantastico ed unico concerto.

I biglietti sono già disponibili su livenation.it a 46 euro o 40.25 euro, e già indicano che l’ingresso per poi recarsi in piazza Rocca, sarà da Corso Guercino. Nati nel 1996, hanno fatto la storia recente della musica, concependo un nuovo modo di simbiosi armonica tra rock e sonorità elettroniche, passati dalla galassia underground al gotha della musica. Dopo il successo nei palasport, arriva dunque il tour estivo facendo sempre più sentire la voglia dei Subsonica di non scendere dal palco e con queste nuove date de ‘La bolla tour’ presentare dal vivo le canzoni dell’album ‘Realtà aumentata’ ma anche tutti i loro grandi successi. "Nuove date per continuare a far parte della bolla, sottopalco", dicono i Subsonica. La data di Cento è l’ottava annunciata nel tour che partirà il 18 giugno a Padova e terminerà il 21 agosto a Brescia, unica data in emilia, e prima del concerto romagnolo del 20 luglio a Cesena. I fans centesi si sono accorti subito di questa grandissima novità e c’è già gran fermento in città per questo evento davvero unico che vede arrivare a Cento questa band che solo qualche giorno fa ha visto riempire l’Unipol Arena di Bologna in un vortice di passioni rock.

l.g.