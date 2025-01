‘Conoscere la Borsa’, Unife in corsa per la finale

Unife e Ipc Manfredi-Itc Tanari di Bologna sono i grandi protagonisti di ‘Conoscere la Borsa’, progetto promosso dal Gruppo europeo delle Casse di Risparmio e delle Banche Territoriali cui aderiscono anche La Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Il progetto prevede che le squadre di studenti iscritti abbiano un portafoglio virtuale da investire sulle principali borse europee ed i risultati dei loro investimenti, in base alle quotazioni reali, determinino la classifica delle squadre: esistono in particolare una graduatoria nazionale e una per istituto bancario di riferimento e a dieci giorni dalla conclusione del 24 gennaio proprio Unife e istituto Manfredi-Tanari di Bologna si stanno giocando l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà a Volterra dall’1 al 3 aprile.

Nel dettaglio la squadra ‘Garganelli Boys’ dell’Università, composta da due studenti, è attualmente al comando con un punteggio di 6,2419 (ed è al 73esimo posto nazionale), mentre leggermente staccati ci sono i cinque studenti, di cui due ragazze, della Società vincente del Tanari-Manfredi, con punteggio 6,0103 (84esimo posto nazionale). Più staccata sul terzo gradino del podio attuale la squadra dei ‘Fuffaguru’, sempre del Tanari, composta da tre ragazzi, con 3,4717 ed un piazzamento nazionale al 183esimo posto.

Gli studenti iscritti a ‘Conoscere la Borsa’ sono circa 100mila in Europa, principalmente in Francia, Germania e Austria, tremila dei quali in Italia, organizzati da banche e fondazioni che, come La Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, promuovono e sostengono il progetto, assieme alla Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio, emanazione dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana). Il successo del progetto è legato alla possibilità data agli studenti di conoscere il funzionamento del mercato finanziario, le sue regole ed opportunità, in un modo divertente e partecipato, rispondendo così anche all’esigenza degli istituti scolastici e dei docenti che dal marzo scorso devono inserire l’educazione finanziaria tra le materie di insegnamento, come previsto dal decreto legge già convertito. E imparare divertendosi è sempre efficace e semplice.