Contributi per le società sportive

Il Comune di Riva del Po ha pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi economici alle associazioni sportive – anno 2024. Destinatarie sono le società sportive, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), gli enti di promozione sportiva che hanno la sede sociale nel Comune di Riva del Po e abbiano tra le proprie finalità statutarie la realizzazione di attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 18 aprile e presentate in una delle seguenti modalità: via pec all’indirizzo comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it; o consegnate al Protocollo del Comune di Riva del Po previo appuntamento telefonico al n° 0532-390011. Bando e relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.