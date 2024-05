Coreografie e beneficenza in sala Estense

Giovedì 6 giugno alle 21 si terrà in sala estense il saggio di danza di fine anno della storica palestra V.Bo di via Recchi. Bambine e bambini dai 3 ai 16 anni si esibiranno in diverse coreografie di diversi stili. Le insegnanti Eleonora, Federica e Ylari, grazie al sostegno del responsabile Michele Libanore, hanno creato questo evento con lo scopo di concludere festosamente quest’anno di danza mostrando tutto quello che le loro giovani allievi hanno imparato. L’evento vuole anche essere un’occasione per raccogliere offerte da donare in beneficenza all’associazione Giulia a sostegno dei bambini ferraresi malati di tumore e seguiti dal reparto di Oncoematologia pediatrica del Sant’Anna e con le cure palliative pediatriche anche ai bambini con disabilità neuromotoria in collaborazione con la Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’azienda Usl.