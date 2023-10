Correva l’anno 1933, l’Alda Costa taglia il traguardo dei 90 anni

Il ricordo, giunto da Lorenzo Ceroni, dell’impegno antifascista di Alda Costa è il modo migliore per celebrare i novant’anni dalla fondazione della scuola di via Previati 31 intitolata alla maestra elementare.

Il funzionario vicario dell’Ufficio VI (ambito territoriale di Ferrara) ha presenziato ieri alla presentazione del progetto ‘90° Scuola Alda Costa Ferrara-1933 2023’, momento coronato dal saggio musicale dei giovani alunni dell’istituto. Il progetto è ideato e coordinato dalla docente Paola Chiorboli e consiste in un percorso di educazione civica, che comprende gli anni scolastici 20222023 e 20232024. Come spiega Chiorboli, l’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della scuola progettata da Carlo Savonuzzi e conclusa nel 1933: in un primo momento aveva preso il nome di Scuola Umberto I, ma poi venne intitolata ad Alda Costa, con delibera del Comune, il 28 maggio del 1946. "L’evento – così Antonietta Allegretta, dirigente scolastica – si incastona in una cornice di progettazioni ed eventi. Ringrazio le associazioni e il comune, che ci hanno permesso di rendere più bella la nostra scuola, che da tanto tempo è luogo di cultura e di formazione per tanti alunni". Quello dell’Alda Costa è un insieme di storia, istruzione e comunità, ben espresso dal progetto sul novantesimo, che ha ottenuto il patrocinio del Comune ed è inserito nella manifestazione ‘Fare memoria è sempre, sempre uno spiccare il volo verso il futuro’, con cui l’Ics Alda Costa ha aderito alla rete di cittadinanza attiva ‘conCittadini – Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna’. È parte del programma della 20ª edizione della ‘Festa Internazionale della storia’, promossa dall’Alma Mater Studiorum di Bologna. Diverse le associazioni ferraresi che hanno appoggiato questo novantesimo, tra cui Rotary Club Ferrara, Garden Club Ferrara, Lions Ferrara, Avis Ferrara, Ferrariae Decus. Bella la collaborazione con il Circolo culturale filatelico numismatico ferrarese e con Poste Italiane, che ha portato l’istituto ad ottenere l’annullo filatelico dedicato. In più, grazie al Garden Club e all’assessorato all’ambiente, è stata recuperata l’aiuola esterna alla scuola e, grazie al Rotary e all’assessorato all’istruzione, è stata avviata un’azione di restauro dei quattro portoni dell’entrata principale. "Per l’amministrazione comunale è un onore essere parte di questa importante festa", chiosa l’assessore alla pubblica istruzione, Dorota Kusiak.

Francesco Franchella