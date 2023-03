Corsi Bls e defibrillatori, la mappa "Così si battono gli arresti cardiaci"

di Nicola Bianchi Quando ti succede davanti, agisci. Senza paura. "Perché – diceva un infermiere del 118 all’apertura di un corso Bls – nella testa devi ripeterti: tanto questo muore lo stesso. Così facendo ti verrà la forza di soccorrerlo senza timore. Quindi fallo". Già, perché in caso di persona in arresto, l’unica strada per tentare di salvarla è il massaggio cardiaco manuale, seguito – se siamo fortunati e ne abbiamo uno nelle vicinanze – dall’uso del defibrillatore. Nel nostro territorio la situazione com’è? Siamo preparati per affrontare un evento improvviso che può accadere a chiunque e in qualsiasi momento? "Tra città e provincia – spiega Marco Orioli (nella foto a destra), coordinatore infermieristico del 118 – abbiamo 479 defibrillatori censiti (i Dae), dei quali 31 stagionali per gli stabilimenti balneari; un buon numero e ben distribuito, in media con la regione. Tutti sono mappati e ogni operatore 118 è in grado di vederli e destinare il soccorritore laico nel luogo più vicino a prenderlo". Palestre, bar, piscine. Da migliorare – tradotto, da ampliare assolutamente – il numero dei defibrillatori ad accesso pubblico, i cosiddetti Pad (Public access defibrillation): le colonnine luminose con dentro il salvavita che si trovano sparse in luoghi...