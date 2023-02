Cugini uccisi e bruciati a Ferrara, la figlia di una delle vittime: “Voglio la verità su mio padre”

Sara Benazzi con l’avvocato Massimiliano Sitta

Ferrara, 25 febbraio 2023 – I corpi di Riccardo e Dario Benazzi, cugini di 64 e 70 anni, furono scoperti completamente carbonizzati sul sedile posteriore della Volkswagen Polo con cui avevano raggiunto il territorio di Italba. Era la tarda serata di domenica 28 febbraio del 2021 quando un residente allertò i vigili del fuoco per un rogo nelle campagne di Rero. Vicino al cimitero. Solo dopo aver domato le lingue di fuoco, furono scoperti i due corpi, composti, seduti uno accanto all’altro. Prime ipotesi di indagine: omicidio-suicidio o addirittura duplice suicidio. Salvo poi scoprire, dopo l’autopsia, che nei corpi di entrambi c’erano rimasti pallini sparati da un fucile da caccia calibro 12: entrambi, quindi, prima uccisi con alcuni colpi a Italba – dove i Benazzi erano andati a smontare il prototipo di impianto eolico progettato da Riccardo – poi i corpi trasportati nella loro auto ricoperta di legna e data alle fiamme, ore dopo il delitto, nelle campagne di Rero. Da maggio dello stesso anno per il duplice omicidio e la distruzione di cadavere, sono indagati Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio di 49 e 21 anni che all’epoca vivevano in un casolare vicino al luogo del delitto. Da...