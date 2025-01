Cuore Centese per il pari

CENTESE 2 TREBBO 2

CENTESE: Grandi, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Bonacorsi (70’ Rimondi), Aiello (46’ Costantini), Pirreca, Bonvicini, Sanci (46’ Sassu). A disp: Melloni, D’Aniello, Govoni, Rossi. All. Di Ruocco

TREBBO: Lucchi, Dovesi, Zanzani, Corroppoli Davide, Corroppoli Simone, Bertolone, Coletti, Grande, Fabbri, Saleh, Marchi. A disposizione: Vespucci, Puzzo, Naldi, Mineo. All: Valtorta.

Arbitro: Lorenzo Bellelli di Finale Emilia

Marcatori: 5’ Marchi, 36’ Coletti, 48’ Garetto, 85’ Pirreca

Note: ammoniti Lucchi, Perelli, Sanci

CENTO Pareggio in rimonta per la Centese. E’ stata una partita dai due volti al G & G Stadium: una Centese abulica e svagata nel primo tempo, determinata e concreta nel secondo. Nella prima fase è ancora negli spogliatoi, tanto è vero che è sorpresa al 5’ in contropiede da Marchi, con la difesa biancoceleste schierata.

Il raddoppio del Trebbo è la fotocopia del primo, con protagonista Coletti in contropiede con la difesa di casa che recita il ruolo come pubblico non pagante. Si cambia musica nella ripresa. La Centese entra in campo con un piglio completamente diverso e torna in partita al 5’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Garetto, il più lesto ad approfittare di una palla vagante in mischia. Di qui in avanti è un monologo della formazione biancoceleste. Pericolosa al 20’ con Costantini, il portiere respinge, sulla ribattuta Pirreca non trova la porta. Sempre su calcio d’angolo nasce un’opportunità per Costantini, la conclusione è fuori dallo specchio da buona posizione. Ci prova anche Bonvicini, un tiro dalla media distanza, Lucchi è attento e para. Al 35’ ci riprova Costantini direttamente su punizione dal limite, para il portiere. E’ il preludio al meritato pareggio di Pirreca, un gol d’autore. Sempre su calcio piazzato, un corner calciato da Costantini, si accende una mischia, con Pirreca bravo e fortunato a mettere in rete con il colpo dello scorpione. Il pareggio è il premio minimo per quello che si è visto in campo, soprattutto per quello che non si è visto fino all’intervallo. Un black out sul quale dovrà lavorare Di Ruocco per trovare alternative. Il pareggio contro un non irresistibile Trebbo interrompe la bella serie di vittorie che aveva riportato la Centese a ridosso delle posizioni di vertice, proprio quando i tifosi si erano abituati all’alta classifica.

Franco Vanini