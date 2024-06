Cybersecurity, la lezione si tinge di rosa

Perché la Cybersecurity non è scontata? Impresa Donna Confesercenti Ferrara ha affrontato il tema. Comprendere quanto sia semplice commettere azioni quotidiane insidiose con l’uso di smartphone, tablet, notebook è fondamentale. Edi Govoni, referente per Impresa Donna, dichiara: "L’invito a conoscere il gruppo di lavoro è rivolto a professioniste dei settori commercio, servizi, turismo, somministrazione. Ringrazio per la disponibilità Marco Govoni, le colleghe intervenute, il direttore Confesercenti Osti, il presidente Scolamacchia". Il tema del Cyber Crime è stato affrontato da Marco Govoni, esperto di cybersecurity in azienda, autore del blog Cronache Digitali. L’evento, Outside Talk and Drink, si è tenuto all’Astra Hotel a Ferrara. Govoni ha fatto alzare l’attenzione sull’uso di password, di collegamenti wi-fi liberi, pec. Impresa Donna Confesercenti, coordinato da Edi Govoni, con Loredana Burlacu, Maria Chiara Trombetta, Emma Buzzoni, Rosario Suarez, Antonietta Vecchi, Elena Castelli, Irene Fradellin, alcune delle componenti del gruppo femminile, sono impegnate nella condivisione di aspetti che necessitano di confronto.