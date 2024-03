Da Gershwin a Ennio Morricone. Il sax e le sue mille sfumature

Prosegue la rassegna del conservatorio nel salone d’onore di Casa Romei (oggi alle 17 in via Savonarola 28) con un concerto dal titolo ‘Monsieur le Sax’, che vuole essere un omaggio al sassofono, strumento estremamente versatile in grado di interpretare repertori che attraversano le epoche storiche. Protagonista del concerto la Sax Orchestra del conservatorio Frescobaldi che nasce all’interno della classe di sassofono di Marco Gerboni e comprende tutti i tipi di sassofono, dal più piccolo (sassofono sopranino) al più grande (sassofono basso). Il repertorio è molto vario sia per epoche che per stili e darà la possibilità al pubblico di conoscere le mille sfaccettature sonore che questa meravigliosa ‘pipa di nichel’ sa produrre. Si spazia dal Concerto in do minore di Benedetto Marcello e George Gershwin con la celebre Summertime, per poi omaggiare Astor Piazzolla e il suo Libertango fino a concludere con Deborah del grande Ennio Morricone, tema d’amore del film ‘C’era una volta in America’. Sul palco del salone d’onore di Casa Romei, Marco Gerboni sassofoni e direzione, Carmelo Bettini sax sopranino e soprano , Andrea Biasotto e Enrico Leonarduzzi sax soprano, Davide Redana, Martino Luxich, Wang Haoran e Danilo Gennuso sax contralto, Raffaele Saviello e Christian Forte sax tenore, Andrea Leonardo Pinna e Emanuele Scalise sax baritono. Eduardo Figura sax basso.