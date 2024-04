Da oggi laboratorio di scrittura teatrale

L’associazione Gruppo del Tasso aps promuove un Laboratorio di scrittura teatrale tenuto da Chiara Tarabotti, regista, direttrice di scena, autrice, che opera da anni anche a Ferrara. Il tema del laboratorio (dal titolo “Di–speranza”) si sviluppa attorno alla polarità tra fiducia nel futuro e disperazione. Gli incontri si svolgeranno nella sede del CSV, in via Ravenna 52, il martedì dalle 21 alle 23, per un totale di per otto serate a partire da oggi. Il calendario ipotetico è il seguente: 9, 16, 23, 30 aprile, 7, 14, 28 maggio, 4 giugno. Eventuali modifiche al calendario verranno fissate il primo incontro. Di-speranza è un percorso che si propone di dare le basi della scrittura teatrale e fornire gli strumenti adeguati per poter scoprire i meccanismi della drammaturgia e arrivare alla composizione di alcune scene o di un breve testo teatrale. Attraverso il confronto con autrici e autori classici e contemporanei e la contemporanea pratica di scrittura, si esploreranno le caratteristiche del testo teatrale e si sperimenteranno i processi di costruzione di un progetto narrativo. Il costo totale del laboratorio è di 240 euro (info chiara.tarabotti@tutanota.com). Chiara Tarabotti lavora professionalmente in ambito teatrale dal 2006, principalmente in qualità di regista, direttrice di scena e autrice. È autrice (e regista) de La bomba. Della necessità del fare (2012), La crepa (2014), The bomb. Action must be taken (2018) e Deserto (2019). Dal 2016 al 2021 è stata docente del laboratorio di drammaturgia per Ferrara Off Teatro.