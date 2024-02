"Daini, no allo spostamento ma attuare il piano di sicurezza di Anas"

No ad uccisioni e deportazioni di daini verso zone di caccia ed allevamenti. Sì al progetto di Anas per garantire la sicurezza di animali e automobilisti. È questo il messaggio contenuto nelle e-mail che l’associazione Clama di Ravenna sta inviando al Parco del Delta del Po Emilia-Romagna e alla Regione per chiedere la tutela e la permanenza dei daini nei Lidi di Classe, nel Ravennate, e di Volano nel Ferrarese. "Gli ungulati sono stati imputati di danni all’agricoltura, ma uno studio attento delle richieste di risarcimento ha rivelato l’inconsistenza dei danni causati da daini nelle province di Ravenna e Ferrara – affermano dall’associazione –; questi animali sono stati anche accusati di causare incidenti ferroviari, quando le evidenze delle Ferrovie dello Stato non ne riportano alcuno; gli stessi numeri degli incidenti stradali sono alquanto limitati, per non dire prossimi allo zero, in strade ad elevata percorrenza. Gli incidenti in prossimità di aree dove vivono animali selvatici sono causati nella quasi totalità dei casi da una velocità troppo elevata".

Secondo l’associazione la chiave di volta sarebbe il progetto a cui Anas, "grazie al lavoro costante della consigliera regionale del Gruppo Misto, Giulia Gibertoni", si è detta disposta a collaborare: "Dissuasori di nuova generazione, cartellonistica speciale ed altre misure di sicurezza potrebbero diventare realtà se solo la Regione ed il Parco del Delta si attivassero celermente per dare inizio alla collaborazione con Anas, così come per i Comuni per le strade comunali". Per Clama Ravenna: "I daini devono rimanere nella zona dove vivono da decine di anni, e dove ora la comparsa dei lupi garantisce un equilibrio che la natura sa trovare, senza intervento dell’uomo".

v.f.