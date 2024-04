Dalla casa al lavoro, la storia di una comunità. San Patrignano offre un futuro ai suoi ospiti

UNA VOLTA TOCCATO IL FONDO SI PUÒ SOLO RISALIRE

Le dipendenze, la droga. C’è una comunità che si distingue non solo per essere la più grande d’Europa ma anche perché la persona non viene considerata affetta da una “malattia” e non le vengono dati trattamenti farmacologici, ci si concentra sul percorso psicologico. E’ San Patrignano, esiste da 40 anni, si trova in provincia di Rimini, e fornisce un aiuto a ragazze e ragazzi con problemi di dipendenza, che devono ritrovare un cammino fatto di autostima, dignità e fiducia in se stessi. San Patrignano offre loro una casa, la possibilità di studiare, di imparare un lavoro e avere un futuro. I ragazzi sono impegnati nei vari settori di lavoro come lavanderia, sartoria, grafica, meccanica, alimentare. La comunità è visitabile, noi ci siamo stati. Ci ha aiutato a capire l’importanza della vita e dei suoi valori grazie alle testimonianze di persone che affrontano la loro battaglia.

Boudebouch Fatima, Capriceana Isabela Elena, Chendi Giada, Chiariello Martina, Doko Mia, Elkhair Ayman, Frisardi Roberta, Gabada Maram, Guazzarini Alessia, Guerrini Lorenzo, Martelli Angelica, Mele Matteo Pio, Mihailova Anastasia, Musacchi Sara, Rocchi Filippo, Sajid Abdul Qayyum, Stella Alessandra, Tebaldi Camilla, Wodynska Karolina, Xella Andrea, Zappaterra Sara. Docenti: Morgagni Daniela. Dirigente: Diego Nicola Pelliccia.