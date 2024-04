"Dalla nostra città partirà la tappa del Giro Green"

"Per terza volta in cinque anni accogliamo una manifestazione ciclistica di rilievo nazionale. E per la seconda volta dal 2022, dopo l’arrivo del Giro d’Italia under 23, saremo città di tappa del Giro". Da Argenta partirà infatti la 13esima tappa, su un totale di 20, del "Giro-E". Che, giunto alla sua sesta edizione, lungo lo stivale da Torino a Roma, (1150 chilometri) taglierà nell’occasione il traguardo a Cento. La notizia è stata data dal sindaco Andrea Baldini. Che, di ritorno da Milano dove è stato presentato l’evento sportivo, ha appunto annunciato che il prossimo 17 Maggio, dal centro della città, prenderà il via questo tracciato, che pedalando per 100 chilometri circa, porterà sino a Cento, dopo il passaggio dei professionisti a caccia della Maglia Rosa. Conosciuta anche come "Giro Green" questa competizione è una "E-bike Experience" che, unica nel suo genere a livello mondiale, si svolge nei giorni e sulle stesse strade del Giro d’Italia, ma con atleti che gareggeranno in sella a biciclette elettriche, cambiando solo la località di partenza ed il chilometraggio che è minore. Dunque la "Corsa Rosa" colorerà Argenta: col suo village allestito in piazza, gli spettacoli, i suoi campioni, gli intrattenimenti, per coinvolgere il pubblico e sensibilizzarlo soprattutto sui temi a mobilità sostenibile ed il rispetto per l’ambiente. Partecipano 27 team, con corridori del calibro ad esempio di Gianni Bugno, Damiano Cunego, Igor Astarloa, Andrea Tafi, Claudio Chiappucci (El Diablo), l’attore Paolo Kessisoglu, lo sciatore Giorgio Rocca. "E’ un’esperienza emozionante-commenta orgoglioso il primo cittadino-perché questa disciplina sportiva racconta la storia del nostro paese".

Nando Magnani