Delegazione di +Europa in sinagoga: "Stop antisemitismo, vi siamo vicini"

La delegazione di +Europa in visita alla sinagoga di via Mazzini. È la prima forza politica – che sostiene la candidata del La Comune, Anna Zonari – ad aver chiesto un incontro con il presidente della comunità, Fortunato Arbib. "Era nostra intenzione – spiegano i militanti radicali, Mario Zamorani e Paolo Niccolò Giubelli - portare la nostra amicizia e simpatia in un momento di diffuso e crescente antisemitismo, oltre che pericoloso momento anti-ebraismo e anti-Israele. Dalle parole di Arbib, abbiamo appreso del contesto di forte pressione e anche di timore che vivono nella comunità". Non poteva mancare un riferimento al leader radicale, Marco Pannella, da sempre sincero amico di Israele. "Abbiamo ricordato – scrivono in una nota Zamorani e Giubelli - alcune sempre attuali considerazioni di Marco Pannella, che mentre tutti o quasi indicavano la strada "due popoli, due Stati" replicava con "due popoli, due democrazie"; come pure la proposta di allargare le frontiere europee fino a comprendere lo stato ebraico, a noi affine per storia e cultura. Il pogrom del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas e Jihad islamica – proseguono – ha sconvolto tutta la regione. Hamas è sostenuta militarmente ed economicamente dal regime del terrore dell’Iran, e a questo proposito, la nostra simpatia va tutta al movimento "Donna, vita, libertà" delle eroiche donne iraniane; così raramente difese e incoraggiate nel nostro Paese e in Europa da parte di movimenti di piazza e da intellettuali". "Abbiamo indicato come le nostre critiche al primo ministro Netanyahu sono anche le critiche della maggioranza del popolo israeliano – proseguono - e come queste vengono ampiamente espresse ad esempio nelle Università di Israele, luoghi dove la libertà di pensiero e informazione, la libertà di religione, di riunione e associazione, la libertà alla vita privata e familiare, alla sicurezza, alla giustizia, alla certezza del diritto, sono garantiti dallo Stato, evidentemente in modo più efficace che in Italia".