Desiato: "Non intendo ricandidarmi". Poi la contrarietà ai Cpr

LAGOSANTO

Anna Desiato, capogruppo consiliare di ‘Lagosanto verso il Domani’, non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali di giugno. È lei stessa ad annunciarlo in una nota, in cui traccia un bilancio dell’attività svolta negli ultimi cinque anni in consiglio comunale dal proprio gruppo tra i banchi della minoranza. "‘Lagosanto verso il Domani – afferma - è sempre stato presente, dando voce alle istanze dei cittadini e tenendo alta l’attenzione su molti temi di interesse dell’intera comunità laghese. Anche nell’ultimo consiglio comunale (tenutosi mercoledì), il nostro gruppo si è fatto promotore di quelle istanze civiche che abbiamo posto alla base del mandato ricevuto nel 2019. Nello specifico, abbiamo presentato un importante ordine del giorno volto a manifestare ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di realizzazione di centri di permanenza e rimpatrio (Cpr) all’interno del territorio provinciale di Ferrara. Questa nostra proposta di ordine del giorno è stata condivisa da tutto il Consiglio comunale".

Desiato ricorda le "numerosissime interpellanze presentate, svariate richieste di convocazione del consiglio comunale e proposte di ordine del giorno, costante presenza ai Consigli comunali e alle riunioni capigruppo: queste le cifre dell’impegno mio e dei due consiglieri Silvia Chendi e Manuel Masiero, che ringrazio per la loro collaborazione, a favore della comunità". E nell’annunciare che non si ricandiderà, ringrazia "gli elettori per il sostegno ricevuto nella scorsa competizione elettorale e nel corso di questo mandato. Desidero salutare pertanto i tantissimi cittadini, di fatto quasi la metà dell’elettorato, che nel 2019 hanno voluto esprimere la loro preferenza verso la mia persona, come candidato sindaco di Lagosanto".