Direttrice del Frescobaldi. Maggese, una conferma : "Obiettivo Auditorium"

Annamaria Maggese confermata alla direzione del Frescobaldi per il triennio accademico 2025-2028.

Durante il collegio docenti i candidati alla posizione di direttore del Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara i maestri Pierandrea Gusella, Annamaria Maggese e Roberto Manuzzi si sono presentati al corpo docente, che poi nel pomeriggio ha espresso la propria preferenza. I risultati hanno visto la prof Annamaria Maggese, attuale direttrice del conservatorio di Ferrara dal 2022, confermata nel ruolo per il prossimo triennio accademico.

Un risultato di continuità che si inserisce in un periodo molto delicato per l’Istituzione di Alta Formazione Musicale, considerati i cantieri in essere per il restauro dell’auditorium, il prossimo trasferimento di alcuni uffici e aule presso la sede dei Bagni Ducali, previsto per il prossimo anno, le attività di produzione nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione con fondi Pnrr in cui il Conservatorio è coinvolto ed il XL ciclo di dottorato (Composizione e performance musicale), avviato nell’anno accademico 2024-2025 e di cui il Frescobaldi è sede amministrativa, unico Conservatorio in Emilia Romagna.

La direttrice prof Annamaria Maggese, si esprime in merito alla riconferma. "Alle soglie della fine del mandato – dice – volgere lo sguardo indietro ed osservare le esperienze fatte è stato fonte di emozione e soddisfazione. La mia candidatura al secondo mandato ha avuto il senso di portare a conclusione i progetti iniziati, tra cui campeggiano la fine dei lavori dell’Auditorium e la restituzione alla città di un organo prestigioso e restaurato, l’ultimazione dell’ascensore per il superamento delle barriere architettoniche e il trasferimento del dipartimento di nuovi linguaggi e nuove tecnologie musicali presso i Bagni ducali di prossima ultimazione, ma anche quello di portare avanti l’idea di un Conservatorio che abbraccia la sua città portando la Musica in luoghi ove l’uomo possa immergersi nella Bellezza della sua umanità e dove i giovani musicisti possano sentire forte e sincero il sostegno ad un percorso lungo ed impegnativo verso una professionalità tra le più affascinanti ed irrinunciabili al mondo. Ringrazio di cuore il collegio dei docenti che mi ha tributato, per la seconda volta, la sua fiducia, riponendo così in me aspettative alte e di responsabilità, l’intero personale del Conservatorio per l’insostituibile lavoro e gli studenti".