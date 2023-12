’Donne in pericolo’, lo spettacolo ai Fluttuanti con Vittoria Belvedere

Un tris di donne bellissime questa sera ad Argenta. Alle 21 nel Teatro dei Fluttuanti ci sarà "Donne in pericolo", una commedia scritta da Wendy MacLeeod, con protagoniste Vittoria Belvedere, Benedicta Broccoli e Gabriella Germani, con la regia di Enrico Maria Lamanna. Una commedia frizzante e irresistibile, tra inquietanti serial killer, strambi poliziotti e ragazzi un po’ troppo spregiudicati. Un’avventura ricca di tranelli, sospetti, frecciatine e colpi bassi, in cui la determinazione delle donne e la loro capacità di fare squadra la fanno da padrona. Il messaggio agli uomini è chiaro: prima di sedurre la donna che vi piace, conviene conquistare le sue amiche. Una vecchia tenica che torna sempre di moda in ogni epoca storica, nonostante se ne senta parlare da tanto.

f.v.