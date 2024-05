Donò un immobile al Comune, una targa per Giuliana Galavotti

E’ stata scoperta una targa dedicata a Giuliana Galavotti a memoria della donazione fatta al Comune di un’unità immobiliare. La cerimonia nei giorni scorsi davanti all’immobile di via Nazario Sauro 2 all’angolo con piazzale della Castellina 5.

All’incontro l’assessore alle Attività Produttive Patrimonio del Comune di Ferrara, i familiari di Giuliana Galavotti (il marito Gabriele Gonelli, i figli Arianna e Leonardo e la nipote Giulia Ronconi), il responsabile dell’Unità Operativa Patrimonio Dario Lo Mastro, la presidente con il vicepresidente e l’amministratore del circolo collegato a Tper “Giuseppe Dozza” Irene Lucchi, Valentino Bratti e Alessandro Solazzo. Un gesto di grande spessore umano, è stato definito quello dei donatori nel corso della cerimonia, che va ad arricchire il patrimonio comunale pubblico ma anche il patrimonio umano, sociale e culturale della città. Con un valore aggiunto legato alla zona in cui si trova lo stabile, meritevole di particolare attenzione. Un luogo che si arricchisce di attività che danno servizi, costituiscono punti di aggregazione e fungono da presidio grazie alla presenza di attività come questa del dopolavoro aziendale dedicato a dipendenti e pensionati Tper e, in prospettiva, di quella dei locali accanto, dove si sta lavorando per l’apertura del centro per l’impiego. Il Comune si è attivato per apporre all’esterno del negozio una targa in ricordo della signora Giuliana Galavotti. L’immobile, attualmente concesso dal Comune in sub-comodato a Tper spa, come spazio dopolavoro per i dipendenti, era di proprietà di Giuliana Galavotti, nata a Sant’Agostino il 29 gennaio 1942 e morta a Mirabello il 23 agosto 2013. Moglie di Gabriele Gonelli, imprenditore edile, è madre di Arianna, ora docente universitaria e di Leonardo, artigiano metalmeccanico. Dal 2020 il Comune lo ha concesso in sub-comodato a Tper spa, quale spazio di dopo-lavoro per i dipendenti dell’azienda.