Aut-aut di Accorsi su Vm:: "Basta, serve chiarezza"

CENTO

"Gli esiti del tavolo nazionale con Stellantis dove si è discusso anche dello stabilimento VM di Cento non sono certo soddisfacenti. Dall’azienda pretendiamo chiarezza una volta per tutte". Sono le parole del sindaco Edoardo Accorsi riguardo al futuro dello stabilimento VM di Cento, in seguito al tavolo nazionale con Stellantis che si è svolto nei giorni scorsi, convocato a Roma dal Ministro delle Imprese e Made in Italy con i vertici del gruppo automobilistico, la Regione Emilia-Romagna, l’Associazione nazionale filiera italiana automotive e le organizzazioni sindacali. A preoccupare tutti è ancora una volta il silenzio sul futuro del sito di Cento, in un quadro che vede anche il depauperamento dell’Innovation Hub della Maserati e la cassa integrazione per lo stabilimento di Modena. Il sindaco Accorsi rimarca dunque anche la propria posizione sugli sviluppi della questione Stellantis in particolare sullo stabilimento centese, già più volte espressa negli ultimi mesi. "A margine del tavolo nazionale che ha visto coinvolti gli esponenti del Governo nazionale e Stellantis ho subito preso contatto con l’assessore regionale Colla, che ringrazio e con il quale c’è massima sintonia di approccio e di visione - sspiega il primo cittadino - da parte di Stellantis sullo stabilimento di Cento continuano ad aleggiare troppe variabili, quasi un mistero, e questo non va bene". E ricorda gli ultimi passi.

"Nell’ultimo anno sul tavolo regionale, insieme all’assessore Colla e alle sigle sindacali, abbiamo richiesto a Stellantis chiarezza di visione e coerenza tra dichiarazioni e fatti - prosegue - sull’ipotesi di una vendita, data quasi per fatta al termine del 2023, ancora non si sa nulla. Nel frattempo continuano le proposte dell’azienda ai dipendenti per accompagnare all’uscita. Per mesi si è parlato di un collegamento con lo stabilimento Maserati di Modena e negli ultimi mesi anche su quello ci sono notizie preoccupanti". E le azioni che vuole intraprendere. "Credo che sia corretto e per nulla fuori luogo sostenere che come città pretendiamo chiarezza da parte dell’azienda - conclude - A luglio si svolgerà sempre a Roma un tavolo dove Stellantis chiuderà accordi complessivi con il Governo sugli stabilimenti italiani, lì dentro ci dovrà essere anche VM e prima che l’azienda si sieda a quel tavolo è opportuno che ci sia prima una condivisione con il livello di governo regionale, con l’amministrazione comunale e con le parti sociali. Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo di garanzia e di pungolo per tutelare l’occupazione e portare nuovi investimenti sullo stabilimento".

l. g.