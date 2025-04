Due secoli e mezzo di bel canto. Garcia vive nella voce degli studenti

Omaggio a Manuel Garcia: due secoli e mezzo di belcanto. Appuntamento oggi, alle 17.30, al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara per celebrare i duecentocinquant’anni dalla nascita di Manuel Garcia, tenore e compositore spagnolo.

’Manuel Garcia 1775-2025, due secoli e mezzo di bel canto’ è questo il titolo scelto dal Conservatorio Frescobaldi di Ferrara per il concerto che si terrà al Ridotto del Teatro Comunale oggi, alle 17.30. Nel 2025 ricorrono infatti duecentocinquanta anni dalla nascita di Manuel Del Pópulo Vicente Rodriguez, detto Manuel García, che ha un posto di riguardo nella storia dell’opera per più di un motivo. Come cantante, García Sr passa alla storia come primo Conte d’Almaviva ne Il barbiere di Siviglia di G. Rossini. Come compositore oggi è meno conosciuto, ma le sue opere furono rappresentate nei maggiori teatri d’opera dell’epoca: il San Carlo di Napoli, il Theâtre des Italiens e l’Académie Royale di Parigi. Garcia fu celebre anche come didatta: ebbe numerosi allievi, fra i quali spiccano le figlie, Maria Malibran e Pauline Viardot, e Adolphe Nourrit, primo interprete del Guillame Tell di Rossini. Il figlio di Garcia Sr, anche lui di nome Manuel, raccolse l’eredità didattica paterna e pubblicò il Traité Complet de l’Art du Chant che resta il più dettagliato metodo di canto di scuola italiana. Come impresario, infine, a García va il merito di aver guidato la valente compagnia di cantanti che, solcato l’Oceano Atlantico, offrì la prima stagione d’opera italiana a New York.

Il concerto, che vede protagonisti gli studenti delle classi di canto lirico, canto rinascimentale e barocco e canto corale del Frescobaldi, propone una panoramica di composizioni di García in vari generi e di raro ascolto, se non addirittura in prima esecuzione moderna: brani da camera a voci sole, con accompagnamento di chitarra o pianoforte, brani di opere da camera scritte espressamente per i suoi allievi e alcuni brani sacri. Si tratta di un omaggio che vuole incoraggiare i cantanti e gli appassionati a conoscere meglio un protagonista assoluto nel panorama dell’arte vocale.

Gli interpreti solisti sono: Gabriela Méndez, Jihui Lao, Greta Cognolato, Wenyu Zhang soprano, Thomas Gelain, Wenze Yu, Zhengxian Li, Juntian Zhang, Riccardo Gatto, Weinan Song, tenore, Marco Bernabei, Yuxing Chen, Tobia Mantovani, Weihang Wang baritono, Federico De Salvador chitarra e l’Ensemble vocale del Conservatorio G. Frescobaldi; soprani: Greta Cognolato, Manling Zhang, Wenyu Zhang; contralti: Rossana Borzacchelli, Yaoquing Chen, Jihui Lao, Duo Wang, Kexin Yu; tenori: Zhengxian Li, Weinan Song, Wenze Yu, Juntian Zhang; bassi: Yuxing Chen, Davide Mancesti, Tobia Mantovani, Weihang Wang; Direttore Prof. Manolo Da Rold. Al pianoforte Andrés Juncos Spiller. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.