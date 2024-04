È pronto il progetto per il Mc Donald’s sulla strada Statale

Sbarca ad Argenta un nuovo ristorante della catena Mc Donald’s, la presentazione del progetto si terrà il 16 aprile alle 18.30 nel Mercato centro culturale, in piazza Guglielmo Marconi. Il ristorante si insedierà ad Argenta, sulla strada statale 16. Obiettivo dell’incontro la presentazione del progetto alla cittadinanza come richiesto dalla legge urbanistica regionale. Il progetto prevede la costruzione del fabbricato che ospiterà l’esercizio commerciale e una serie di opere di necessarie a compensare la capacità edificatoria richiesta. Queste garantiranno che i volumi dell’edificato, dopo la nuova costruzione, e della superficie occupata saranno invariati. Otre a ciò sono state richieste delle opere di compensazione per mitigare l’impatto paesaggistico dell’edificio (grazie a un filare di alberi lato fiume Reno) e garantire l’accessibilità all’area in sicurezza. Tutte queste opere verranno presentate durante l’incontro dall’ingegnere Alice Savi, dirigente del settore programmazione territoriale dell’Unione Valli e Delizie.