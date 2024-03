Ecco il logo scelto dal Comune: "Raffigurazione che unisce"

Da ieri, a due mesi dalla tappa del Giro annunciata a ottobre 2023, Cento ha un logo dedicato alla corsa rosa che arriva il 17 maggio. Realizzato in collaborazione con uno studio grafico locale, dice il comune ‘sponsor tecnico’ del comitato di tappa, ‘è un logo che unisce il nome della città con l’iconografia classica delle bici’. “Questo è una prima chicca - commenta l’assessore alla comunicazione e commercio Filippo Taddia a proposito della tappa che arriverà davvero tra pochissimo - Il logo fa parte del pacchetto comunicativo che aiuterà la promozione dell’evento, insieme ad altre iniziative che sveleremo”. Un grande evento che se sfruttare non solo nel giorno della tappa o nei pochi antecedenti, può dare tanto al territorio. Ed è di 4.953 euro la spesa in favore di uno studio grafico per il progetto grafico del manifesto e la gestione di 305 manifesti a Cento e nei comuni limitrofi, la creazione di kit grafici per la comunicazione online, affiancamento per la produzione di gadget, progetti grafici per pieghevole, cartolina e mappa della città con luoghi d’interesse.