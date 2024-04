Ecco l’asilo nido sostenibile. Prima pietra a Quartesana: "Ospiterà cinquanta bambini"

Posata ieri la prima pietra del futuro asilo nido di Quartesana. Si tratta di un nuovo spazio nella frazione di Ferrara, in via Tono Zancanaro, che sarà dedicato all’educazione e alla cura della prima infanzia.

L’avvio dei lavori è proprio di ieri mattina. Alla cerimonia della prima pietra erano presenti il sindaco di Ferrara, gli assessori alla Pubblica istruzione e ai Lavori pubblici, insieme ai tecnici e all’impresa esecutrice Costruzioni Lago Srl del Consorzio Itaco di Loria (Treviso). Presente anche il parroco don Vittorio, per la benedizione.

Progettato per ospitare una cinquantina di bambini nella fascia d’età 0-3 anni (in tre sezioni da piccolissimi a medio grandi), il nuovo edificio sarà caratterizzato da un design architettonico attento all’ambiente circostante, che punta a garantire un’integrazione tra gli spazi interni ed esterni per una fluida transizione tra gioco all’aperto e attività educative. È prevista una sorta di agorà comune percorribile dalle tre sezioni di bambini in tutta la sua lunghezza che divide gli spazi di servizio per gli operatori (cucina, vani logistici, spogliatoi, servizi igienici) a sud, dalle aule dei bambini a nord.

Le quattro sezioni modulari, con tetto a doppia falda, disposte su un unico piano, sono pensate per promuovere la socializzazione e la creatività: le ampie vetrate delle aule dei bambini consentono una vista panoramica sulla campagna circostante. Non mancano anche gli spazi di lavoro e di interazione coi genitori, con una sala polivalente. In un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e di sostenibilità energetica, il nuovo edificio sarà dotato di pannelli fotovoltaici sulla copertura della struttura, oltre a tutti gli elementi impiantistici necessari a impatto ambientale zero (elettrico, idrico, di scarico, riscaldamento, e raffrescamento). Il completamento della nuova scuola a Quartesana è previsto entro l’estate 2025. Il progetto cuba in investimento di due milioni di euro (di cui 1.584.000 euro ottenuti da fondi Pnrr e 426.000 euro da finanziamento comunale).

"Costruire una nuova scuola è sempre positivo ed è stata scelta Quartesana in virtù di una valutazione sui dati demografici. La realizzazione di questa nuova scuola – ha spiegato il sindaco Alan Fabbri – fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione di tante strutture scolastiche sparse su tutto il vasto territorio comunale. Quella di Quartesana sarà un esempio virtuoso: il progetto cuba 2 milioni di euro di investimento, di cui quasi mezzo milione proveniente dalle casse comunali e il restante finanziato con fondi del Pnrr intercettati dal Comune. Oltre a ottenere fondi, bisogna però finalizzare i progetti: per questo ringrazio la collaborazione tra tecnici del Comune e le aziende private. Abbiamo incontrato anche i residenti per rispondere al meglio alle esigenze di ciascuno".

re.fe.