Educazione alla legalità, i carabinieri in cattedra per 250 studenti

All’interno della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Bernagozzi” di Portomaggiore, uno spazio di primo piano è destinato all’Educazione alla Legalità, premessa indispensabile per la formazione professionale ed umana delle nuove generazioni. Si inserisce in questa cornice l’incontro del 6 maggio – già programmato da tempo – con i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, per una lezione sulla cultura della legalità e sul senso civico a tutto tondo, alla presenza di circa 250 ragazzi, convogliati nell’aula magna. I Carabinieri, saliti in cattedra per un giorno, hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle regole in ogni ambito, a partire dalla famiglia, con un focus particolare per l’ambiente scolastico. Sono state approfondite diverse tematiche di forte interesse per la realtà giovanile, quali la sicurezza stradale, l’abuso di sostanze stupefacenti, l’uso ragionato e consapevole della rete internet, la violenza domestica e il femminicidio, ma anche il bullismo e il cyberbullismo.