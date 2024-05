Empori solidali riuniti: "Risposte a necessità vere"

Pensare in avanti, guardando chi è indietro, è lo slogan adottato per la terza edizione del Festival degli empori solidali, ospitato ieri mattina ad Argenta. Nella sala riunioni del convento dei Cappuccini hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale il sindaco Andrea Baldini e l’assessore ai Servizi Sociali Davide Zanotti, mentre al tavolo dei relatori hanno parlato Davide Mancini, referente dell’emporio solidale di Argenta, la vice direttrice della Caritas di Bologna Beatrice Acquaviva, il direttore regionale del Banco Alimentare Gianluca Benini e Stefania Malisardi, referente della diocesana dell’Osservatorio delle Povertà di Ferrara. L’obiettivo era raccogliere volontari degli empori cittadini intorno a una riflessione comune, per mettere a fuoco le nuove forme di povertà emergenti nel territorio e le risposte che la rete degli empori, coordinata dal Csv, sta mettendo in campo, in collaborazione con le amministrazioni comunali, i servizi sociali, le aziende e le comunità di riferimento. Da più parti si è evidenziato l’importanza dello spazio dedicato alla conoscenza delle persone e all’ascolto. Nell’area accoglienza infatti volontari formati e preparati nella relazione di aiuto sono a disposizione dei beneficiari per discutere insieme dei bisogni di ogni singola persona, in un patto di corresponsabilità e fiducia reciproca che mira a individuare risposte a necessità concrete.