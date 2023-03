Energia solare da fotovoltaico Oltre un milione di investimenti

Energia solare da fotovoltaico, caldaie moderne calibrate sul risparmio energetico, led al posto di lampadine e neon, serramenti efficienti che non disperdono calore. Bondeno sfodera un progetto di oltre un milione di euro di investimenti, che si è aggiudicato il finanziamento dal Ministero dell’ambiente grazie un progetto che gli uffici comunali hanno prodotto e che i vertici ministeriali hanno approvato. E’ quanto è successo per un progetto di 1 milione e 150 mila euro, che ora diventa concretezza applicata, presentato dal Comune ad ottobre e candidato al bando del ministero dell’Ambiente, che distribuisce oggi, dopo essere stato promosso, la cifra su cinque edifici pubblici. I lavori in nome del risparmio energetico si concentreranno su cinque edifici pubblici: la scuola media di via Gardenghi, il Polo dell’infanzia di via Granatieri di Sardegna, la Biblioteca "Meletti", il Palazzo Municipale in dirittura d’arrivo per una ristrutturazione dopo i danni del sisma, e la sede della Polizia locale di via Turati. Dalla progettazione alla realizzazione. "Si tratta di un piano di efficientamento energetico che permetterà di ridurre notevolmente i consumi degli edifici – spiega confermando gli investimenti il sindaco Simone Saletti (nella foto) –. I cinque edifici che abbiamo candidato ai lavori hanno visto riconoscere una priorità nell’assegnazione dei fondi che nell’ultimo mese sono già disponibili". "Questi interventi– spiega l’assessore all’Ambiente Marco Vincenzi – permetteranno concretamente di ottenere benefici sia in termini di consumi energetici sia in relazione alla vivibilità all’interno dei luoghi di studio o di lavoro". Giovedì c’è consiglio comunale, e tutto sarà formalizzato. Alla scuola materna, per 260 mila euro, saranno sostituiti i serramenti, la caldaia e sul tetto poi verrà installato un impianto fotovoltaico. Il palazzo Municipale a quanto pare sarà l’ultimo degli edifici sui quali vedranno applicati i parametri della ricostruzione e della ristrutturazione dopo il sisma del 2012, ma i lavori per il risparmio energetico, assegnati per 270 mila euro, viaggiano in autonomia.

c. f.