"Ergastolo ostativo, quel ’no’ è un errore Il calcolo dei pentiti"

Caro Carlino,

sento l’esigenza di rispondere alla tua gentile risposta in merito al concetto di ergastolo ostativo - fine pena mai per intenderci - che non viene applicato in base a una legge a firma Giovanni Falcone che, con ogni rispetto e stima per la figura del magistrato vittima del vile attentato di Capaci, trovo ingiusta. Chi sono i pentiti di mafia se non traditori dei mafiosi di cui erano complici e attuali calcolatori e infami opportunisti al fine unico di avere sconti di pena senza assolutamente aver minimamente abbandonato il pernicioso abito di infami mafiosi? Dispiace dirlo in modo così diretto, sembrerebbe quasi offendere la memoria di Falcone ma la realtà, la cruda realtà e’ questa. E per dirla proprio tutta, basta guardarsi intorno per rendersi conto della presenza di questi ex mafiosi che ’ex’ non lo sono per nulla. Apriamo gli occhi e meditiamo. Saverio Mosca

* * *

MALTEMPO, L’INTESA

GOVERNO-REGIONE

E LE PROSSIME ELEZIONI

Caro Carlino,

anche se Bonaccini fosse il vero responsabile del disastro che ha colpito l’Emilia -Romagna, la premier Meloni sembra intenzionata a nominarlo commissario per la ricostruzione. Una nomina che vede contrari Lega e Fi. Probabilmente, con lungimiranza politica e una avvedutezza strategica ha capito che questa è l’occasione per governare anche la rocca forte della sinistra. Senza polemiche, senza accuse, senza critiche, senza avvelenate e discutibili contestazioni, il centrodestra può forse per la prima volta superare la sinistra in Emilia Romagna dimostrando, con i fatti, che il Governo fa tutto ciò che praticamente e umanamente deve e può fare per le famiglie e per le aziende, salvando migliaia di posti di lavoro. Mettere insieme buone idee elaborate tra Roma e Bologna: cosa può esserci di più naturale, credo abbia pensato l’on Meloni in una nazione moderna democratica tra il sistema di governo del!a Regione il bisogno di collaborazione con il Governo. Però Bonaccini a mio giudizio pecca di presunzione volendo dimostrare che Lui e la sua giunta non sono colpevoli di questa tragedia! Un’ intesa tra una Regione governata dalla sinistra e un governo di centrodestra sarebbe una occasione storica. Certamente il PD e Bonaccini le provano tutte prima di essere consegnate alla storia come un clamoroso fallimento del cosiddetto modello Emilia Romagna.

Gian Pietro Fogli