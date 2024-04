Esplosione in fabbrica, operaio ferito gravemente

Un infortunio sul lavoro, dove è rimasto ferito gravemente un operaio bondenese. Si è rischiato un epilogo peggiore nella mattinata di venerdì verso le 11 nel Comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo), dove in via Volta località Piacentina, all’interno di una ditta, si è verificato uno scoppio, che dalle prime indicazioni, ancora da accertare e confermare, si tratterebbe di uno scambiatore di calore. A seguito di questo sono rimasti feriti due operai che stavano in quel momento lavorando proprio a ridosso dell’area dove si è generato lo scoppio. Uno di questi, un 50enne residente a Bondeno, è rimasto ferito più gravemente, sono stati allertati subito i soccorsi e l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Rovigo. Secondo i primi riscontri, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Una sorte diversa per l’altro operaio, che ha riportato ferite più lievi e trasportato in ospedale con l’ambulanza per i necessari controlli. I due operai stavano, secondo quando ricostruito, effettuando alcune manovre finalizzate alla manutenzione. In loco sono intervenuti oltre al personale sanitario del Suem118, la pattuglia dei carabinieri per le verifiche del caso, oltre il personale dello Spisal di Rovigo, in quanto trattasi di infortunio sul luogo di lavoro. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto esattamente successo e le cause dello scoppio, che ha ferito i due operai. I rilievi continueranno per appurare la dinamica di quanto è successo. Le forze dell’ordine e la medicina sul lavoro effettueranno i loro controlli, come da prassi, per cercare di ricostruire le cause dell’incidente.

Mario Tosatti