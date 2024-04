"Fd’I sempre in mezzo alla gente. Puntiamo sul candidato Pagnoni"

"Il nostro partito è sempre in mezzo alla gente, e al lavoro per il territorio sul territorio". È questa la ‘carta vincente’ per Bruna Cirelli, responsabile di Fratelli d’Italia a Copparo, che ieri ha presentato i candidati consiglieri della lista del partito, pronta a partecipare alle prossime elezioni comunali a sostegno della ricandidatura a sindaco di Fabrizio Pagnoni, che avrà al suo fianco il Centrodestra unito. All’appuntamento, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri nella sede elettorale del Centrodestra, hanno presenziato il senatore Alberto Balboni, l’onorevole Mauro Malaguti e lo stesso Fabrizio Pagnoni. "In qualità di assessore – ha spiegato Cirelli – ho avuto modo di lavorare bene con il primo cittadino Pagnoni. Un mandato nel quale abbiamo dato valore al nostro territorio, ad esempio intervenendo sui parchi pubblici, mettendo in campo un piano di asfaltature che non si vedeva da decenni. E molto altro". "La nostra è una giunta del fare – ha rimarcato il candidato sindaco -. In questi anni ci siamo trovati ad affrontare una pandemia, i rincari energetici e delle materie prime, ma i dati ci dicono che abbiamo comunque viaggiato al doppio della velocità rispetto al passato. Non siamo ancora riusciti a mettere a terra tutto ciò che intendevamo fare e, per questo, ci ripresentiamo: per proseguire il nostro lavoro sul territorio". Dunque, la presentazione dei componenti della lista di Fratelli d’Italia, che conta al proprio interno persone con esperienze politiche alle spalle e volti nuovi: ad affiancare Bruna Cirelli sono Luca Ferrari, Antonella Colombari, Lorenzo Fiammanti, Emma Smith, Luca Bertasi, Carlis Cavicchioli, Gabriella Collu, Salvatore Esposito, Raffaele Morelli, Giorgio Padovani, Riccardo Santi, Cecilia Fabbri, Roberto Mantovani, Cristiano Massari, e Maura Montani. L’onorevole Malaguti e il senatore Balboni, nel ringraziare i candidati consiglieri per la disponibilità e l’impegno sul territorio, hanno affrontato tematiche di carattere nazionale e locale, aggiornando anche sui risultati conseguiti dal governo Meloni. Il senatore Balboni, rivolgendosi ai presenti, ha evidenziato come nelle settimane che separano dal voto sarà importante "incontrare i cittadini e spiegare loro quanto è stato fatto per il futuro di Copparo nel corso di questi quattro anni e mezzo, per contrastare la macchina della propaganda del Centrosinistra".

Valerio Franzoni