Fermana battuta dall’Arezzo. L’Olbia recupera il 3 aprile

Il punto conquistato con le unghie e coi denti con la Carrarese è stato accolto con soddisfazione in maniera pressoché unanime. Per il valore dell’avversario e per le condizioni nelle quali la Spal si è presentata alla gara, priva di una dozzina di giocatori. La classifica però impone ad Antenucci e compagni di mantenere altissima la guardia. Del resto, se la settimana scorsa la squadra di Di Carlo aveva sei formazioni alle proprie spalle (il Sestri Levante aveva gli stessi punti, ma è in svantaggio negli scontri diretti), ora sono diventate cinque. Battendo il Gubbio infatti i liguri sono balzati a +2 sui biancazzurri, agganciando la Virtus Entella a quota 38. Le più immediate inseguitrici però per fortuna hanno perso e sono più lontane dalla Spal, Ancona a -2 e Vis Pesaro a -3. Sono tre pure le lunghezze di ritardo della Recanatese, tornata in corsa grazie al successo nel derby coi dorici. Nel posticipo di ieri il fanalino Fermana ha perso 2-0 ad Arezzo, mentre l’Olbia recupererà mercoledì 3 aprile il match sul campo del Rimini.