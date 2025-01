Festival della Letteratura. Tresignana si prepara a una settimana di eventi

A Tresignana è già realtà il primo Festival della Letteratura. Quella tra il 25 e il 30 novembre prossimi, infatti, sarà una settimana ricca di iniziative a tema letterario, tra incontri diffusi con gli autori ed eventi accattivanti, come la Fiera del Libro "Le Storie Infinite: a cavallo di due mondi", aperta ad autori affermati ed emergenti, pubblicati da case editrici piccolissime o già affermate o in self-publishing, le cui opere siano accomunate dal tema del "doppio" esibito in tutte le sue diverse declinazioni.

"Abbiamo organizzato un evento speciale – affermano gli ideatori del Festival Micaela Fumagalli, volontaria Pro Loco Tresigallo (organizzatrice dell’evento, ndr.), il sindaco Mirko Perelli e la scrittrice e blogger locale Emanuela Marra –: un Festival di Letteratura dal titolo "Le Storie Infinite". Tresigallo è nota come "Città Metafisica" per la sua architettura razionalista detta anche "metafisica costruita": si presta, quindi, a sviluppare sia il tema del doppio in senso lato, sia la dimensione storica/distopica. Tresigallo è infatti due anime in una: Storia e Architettura, Austerità e Leggerezza, Fantasia e Realtà. Passeggiando tra le sue vie ci si sente un po’ come Bastiano ne "La Storia Infinita", a cavallo di due mondi, con infinite possibilità narrative".

Come detto, vi saranno incontri con autori emergenti, scrittori locali e nomi di chiara fama della narrativa nazionale ed internazionale, una Fiera del Libro e un Premio Internazionale di Letteratura, patrocinato dal Comune di Tresignana e da altri importanti partner istituzionali.