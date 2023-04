Festival dell’archittetura, due settimane di eventi

Workshop, talk, musica, arte e molto altro per il festival Spazio Libero, che si tiene dal 15 al 30 aprile, per la prima edizione del "Ferrara Slack City Festival", uno dei progetti vincitori dell’avviso pubblico Festival Architettura - II edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, presentato da Atelier Mobile, in collaborazione con LVNG, Città di Ferrara e Università degli studi di Ferrara, il festival ha l’obiettivo di contribuire al dibattito contemporaneo sulla condizione della città media europea. "Una manifestazione che ci offre la possibilità di fare un confronto con la città – ha commentato Andrea Maggi, assessore con delega ai lavori pubblici- al di fuori dei nostri uffici e degli studi tecnici. Stiamo infatti lavorando al PUG, piano urbanistico generale, uno strumento urbanistico che disegnerà la città di domani, ma anche quella che sarà la qualità di vita a Ferrara. In questo si inserisce poi il Pnrr, che sta portando a Ferrara una quantità di finanziamenti mai vista, una cifra che ci carica di responsabilità, anche verso le generazioni che verranno. Abbiamo quindi bisogno di confronto e dibattiti".

L’inaugurazione è in programma alle ore 18 di venerdì 28 aprile presso Factory Grisù, a cui seguiranno una serie di incontri a Grisù e Wunderkammer il cui tema sarà la città. Nelle giornate di 27, 28 e 29 aprile il comitato scientifico del festival proporrà un ciclo di seminari sul tema della città media che si terrà negli al dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara. Gli spazi di Zanzara arte contemporanea vedranno allestite le opere - per la maggior parte inedite - di Denis Riva e Luca Zarattini, con la mostra Post Eden. Completeranno il programma i concerti a cura di Circolo Frescobaldi, negli spazi di Factory Grisù e le visite presso il Manhole Museum, progetto Internazionale delle Ghise, che nasce virtualmente nel 1998 come documentazione fotografica ad opera di Stefano Bottoni e nel 2002 si trasforma nella più grande collezione al mondo di tombini. A cura delle Librerie Ubik saranno invece le presentazioni dei libri di Alessandra Campo, Caterina Avataneo, Sebastiano Impellizzeri, Marianna Ascolese e Federico Parolotto.

Lucia Bianchini