Fiamme in cucina. Momenti di paura

Le fiamme sono scaturite dalla cappa della cucina, scatenando momenti di paura in un appartamento di Pontelagoscuro. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri da via Vivaldo Vivaldi. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti di una casa al piano terra di una palazzina, tra le mura della cui cucina era divampato un incendio. Fortunatamente, i presenti sono riusciti a uscire illesi. Nel frattempo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Entrati in casa, i pompieri hanno rapidamente domato le fiamme, mettendo in sicurezza la zona. Al vaglio le cause all’origine dell’incendio, che sarebbe comunque da ricondurre a ragioni accidentali. Fortunatamente, come anticipato, nessuno dei presenti ha riportato ustioni o è rimasto intossicato.