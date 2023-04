Fiorella Mannoia in tour a Ferrara

E’ "Luce", la nuova tournée di Fiorella Mannoia (nella foto) e Danilo Rea, l’ultimo importante annuncio del Ferrara Summer Festival che in questi giorni ha svelato altri importanti nomi. Il 16 luglio, dunque, incanterà piazza Trento Trieste la voce di Fiorella Mannoia con Danilo Rea, in uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. I biglietti sono già in vendita. "L’arte crea una connessione profonda tra l’artista, il pubblico e la città che ospita entrambi – dice Fabio Marzola, produttore del Ferrara Summer Festival –. Grazie a questa connessione tutti ne traggono giovamento. Rilanciamo l’arte come modello di sviluppo cittadino, introducendo un gradito ritorno sul palco della kermesse estiva più eclettica e trasversale dell’estate italiana. Solo di qualche giorno fa l’annuncio anche del concerto di Gianni Morandi nella suo tour ‘Go Gianni Go’ il 20 luglio, Paola e Chiara il 14 luglio, Max Angioni che il 16 luglio torna con ‘Miracolato’ e new entry del Summer Vibez l’arrivo di Ernia e Shablo il 15 luglio. Completano il calendario Peggy Gou il 17 giugno, Drusilla Foer il 22 giugno, Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Coma Cose il 29 giugno con o Nu Genea, Biagio Antonacci il 30 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Giorgia l’11 luglio, Steve Hackett il 12 luglio, I Soliti Idioti il 13 luglio, Black Eyed Peas il 14 luglio, Guè il 15 luglio con Geolier, ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ il 19 luglio, Madame il 21 luglio.