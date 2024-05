Focus su premierato e Costituzione

Avrà per tema ‘La Costituzione fra premierato e autonomia differenziata’ la conferenza di Roberto Bin (già professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara) in programma domani alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17).

L’incontro, a cura del comitato ‘Ferrara per la Costituzione’, sarà introdotto da Francesco Cocozza, presidente dello stesso comitato. Le recenti proposte di riforma del testo Costituzionale pongono molti interrogativi. L’istituzione di un Premier eletto direttamente dal popolo è un elemento per una maggiore governabilità o può alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato?