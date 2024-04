Fortana e Comacchio, una vera storia d’amore

COMACCHIO

Ha riscosso grande successo, la Masterclass tenuta martedì scorso a Verona nell’ambito del Vinitaly 2024 dal Consorzio Vini doc Bosco Eliceo e dalla Manifattura dei Marinati di Comacchio in collaborazione con La Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara. Alla Masterclass, intitolata ‘Fortana e Comacchio, una storia d’Amore’, sono intervenuti come relatori Sante Baldini, presidente Consorzio tutela vini doc Bosco Eliceo e direttore generale della Coop. Giulio Bellini, il vinificatore e titolare di Mattarelli Vini Emanuele Mattarelli, la responsabile formazione Ais Emilia e vinificatrice Annalisa Barison, il presidente Work and Belong e responsabile Manifattura dei Marinati Alessandro Menegatti e il responsabile attività di Marinatura Davide Turri. Davanti ad un pubblico di giornalisti ed esperti del settore, sono stati messi in degustazione tre vini protagonisti del territorio, accompagnati da prodotti tipici del Delta e della provincia: Bianco frizzante Doc Bosco Eliceo accompagnato da una tartelletta con crema di asparagi, rosè di Fortana spumante di qualità brut accompagnato da spigola affumicata e pane ferrarese, Fortana frizzante e cefalo affumicato, accompagnato dal celebre pane ferrarese. È stata anche occasione per il lancio di ‘Delta DiVino’ che si terrà il 29, 30 aprile e 1° maggio a Comacchio.