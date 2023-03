Fotovoltaico, acceso il Parco Malvezzi

POGGIO RENATICO Una distesa di pannelli fotovoltaici che lambisce la Cispadana, fino alle porte di Ferrara. E’ stato acceso ieri il mega impianto fotovoltaico che si estende su ventidue ettari nel territorio comunale di Poggio Renatico: è il "parco solare Malvezzi", il primo impianto fotovoltaico che vede anche la partecipazione attiva della comunità locale, grazie all’iniziativa di crowdfunding on-line "Scelta Rinnovabile", promossa da Enel Green Power. A inaugurare il nuovo impianto, che, con una potenza di circa 17 megawatt supporterà la transizione energetica del Paese, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il direttore Italia di Enel Nicola Lanzetta e il sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti. Il parco solare sorge su un terreno di circa 22 ettari ed è costituito da oltre trentamila moduli. Produrrà circa 25 gigawattore ogni anno, evitando l’emissione in atmosfera di undicimila tonnellate di anidride carbonica all’anno e l’utilizzo di 5,4 milioni di metri cubi di gas, sostituendolo con energia rinnovabile prodotta localmente. Un grande evento per il territorio, per la Regione e per l’intero Paese che deve necessariamente puntare alla transizione energetica. Per continuare a vivere bene, come ha sottolineato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. "Se è vero che le energie rinnovabili...