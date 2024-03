Frascerra guida l’Ucid, scelto all’unanimità

L’avvocato Antonio Frascerra è stato confermato all’unanimità alla presidenza dell’Ucid Ferrara (l’Unione degli imprenditori e dirigenti cristiani) per il triennio 2024-27. L’assemblea dei soci ha poi nominato vicepresidenti Luca Buccino e Gianfranco Vitali; segretario Riccardo Modestino, tesoriere Massimiliano Borghi e delegato per l’Assemblea regionale Ucid Gilberto Galantini; a Raffaele Ghelfi sono state affidate funzioni di sostegno/aiuto alle mansioni della segreteria.

Assistente spirituale dell’associazione, di nomina del vescovo, è padre Augusto Chendi che è intervenuto all’incontro ponendo in luce i valori dell’associazione legati, in particolare, alla dottrina sociale della Chiesa. Su proposta di Frascerra è stata poi approvata la prima parte del programma di attività il cui appuntamento inaugurale prevede, a breve, lo svolgimento di un importante convegno, in collaborazione con il Serra club, sui temi della produzione e della sostenibilità, con particolare riferimento alle comunità energetiche. Interverrà l’arcivescovo Gian Carlo Perego. Il dibattito ha espresso molteplici riflessioni e testimonianze, come quella del vicepresidente Vitali che ha ricordato come si possa condurre una impresa turistica alimentando i valori dell’inclusione e del rispetto della persona e non solo il solo profitto. Concetto ripreso dal segretario Modestino che ha sottolineato i principi della solidarietà, della dignità della persona, della giustizia sociale e delle libertà.

Alberto Lazzarini