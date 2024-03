Fri-el Green House, ecco che cosa serve

Fri-el Green House azienda dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori freschi da coltura idroponica del gruppo FRI-EL. Per la sede di Ostellato (Fe) sono alla ricerca di specifiche figure professionali rivolta ad ambosessi. La prima è quella di assistente agronomo operativo, da inserire in affiancamento al team di Grower presente in azienda per seguire la gestione operativa della coltivazione di ortaggi con metodo idroponico. Richiesti diploma da Perito Agrario, possesso della patente B e di un mezzo proprio per gli spostamenti, residenza nelle zone limitrofe all’azienda e disponibilità immediata. Inserimento diretto in azienda con contratto agricolo a tempo determinato. Orario full time da lunedì a sabato. Ricercato anche un trattamentista, con diploma da perito agrario, patentino abilitazione uso prodotti fitosanitari. Stabilimento di Ostellato.