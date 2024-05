Futuro della sanità, incontro col consigliere. Marco Mastacchi

Incontro sul futuro della sanità, questa mattina dalle 11 all’hotel Carlton di Ferrara in piazza Sacrati. ’Cannabilizzazione della sanità’ è il tema dell’incontro, dove per cannabilizzazione, spiegano gli organizzatori si intende "la non applicazione delle disposizioni di legge da parte delle Aziende sanitarie che invece di erogare cure, visite e prestazioni sanitarie, sottraggono o utilizzano in modo inefficiente personale e attrezzature, bloccano le liste di attesa". All’incontro sarà presente anche il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi.