Gaibanella, fumata bianca. Scuola, salva la classe prima: "Un presidio per la comunità"

Una bella notizia per le famiglie e la scuola di Gaibanella: la prima classe della scuola primaria si farà. La conferma arriva una decina di giorni dopo il partecipato incontro avvenuto nella scuola dell’infanzia Sant’Agnese di Gaibanella, promosso dai genitori con il Comune al fine di condividere le azioni da intraprendere per la tutela della continuità scolastica nella frazione di Ferrara. In quell’occasione, c’erano una sessantina tra familiari e docenti, erano intervenuti il sindaco Alan Fabbri, che aveva rassicurato i presenti circa la realizzazione della classe, l’assessore Dorota Kusiak, il dirigente dell’istituto comprensivo Antonio Di Cerbo e Annalisa Ferraresi del consiglio Sant’Agnese. In passato – aveva ricordato in quell’incontro il primo cittadino – erano già state affrontate e superate positivamente situazioni simili, ottenendo l’avvio della classe anche se non c’era il numero minimo previsto di alunni iscritti. "La classe prima a Gaibanella si farà: non avevamo dubbi, ma ora ne abbiamo la conferma. Si tratta di un risultato importantissimo: garantire il presidio scolastico anche nelle frazioni è necessario per andare incontro alle famiglie che abitano in quelle zone e a tutti quei genitori con più figli che, giustamente, hanno bisogno di avere un unico luogo in cui portare i propri bimbi. Garantire la continuità del percorso scolastico nelle frazioni è inoltre importante perché aiuta a mantenere vivo il senso di appartenenza e di comunità che anima i centri del Forese", così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

La scuola di Gaibanella offre un virtuoso percorso scolastico ed educativo: gode di una scuola dell’infanzia d’eccellenza e la scuola primaria è già predisposta con una mensa in loco e ha un doposcuola attivo".